Свыше двух тысяч человек эвакуировали из подтопленных домов в Орске

По последним данным, в регионе подтоплены 4,5 тысячи домовладений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Более двух тысяч человек эвакуировали спасатели из подтопленных домов в Орске. Об этом сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.
«Спасатели МЧС России продолжают работу по эвакуации населения из затопленных участков города», — сказал он.
Мельников также призвал жителей Орска следовать указаниям оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций и заранее покидать территории, где все еще сохраняется угроза наводнения. По последним данным, в регионе подтоплены 4,5 тысячи домовладений.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.
Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Ситуацию на месте контролирует глава МЧС Александр Куренков.
Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске. Губернатор региона Денис Паслер заявил о необходимости организовать дополнительные ПВР, чтобы оперативно возобновить учебный процесс.
Ранее 5-tv.ru писал, когда ожидается пик паводка в Оренбурге.
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