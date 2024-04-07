МВД задержало мародера в подтопленной части Оренбурга

Совершение преступления в условиях стихийного бедствия является отягчающим обстоятельством.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Никифоров; 5-tv.ru
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже стройматериалов в подтопленной части Оренбурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что задержание произошло во время патрулирования зоны подтопления в коттеджном поселке Дубовый Плес. Полицейские обратили внимание на мужчину, перевозившего стройматериалы на тележке.
Во время общения с гражданином было установлено, что они ему не принадлежат — он похитил их со двора строящегося дома. Сам мародер оказался 39-летним безработным местным жителем.
Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Совершение преступления в условиях стихийного бедствия является отягчающим обстоятельством. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из подтопленных домов в Орске спасатели эвакуировали более двух тысяч человек.
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