Под прикрытием танков Т-80. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи танков Т-80 оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям в районе Работино

Ведение огня корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадание в цели. В ходе выполнения боевой задачи экипажи танков выдвинулись на передний край обороны противника и уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику ВСУ.

Огонь по противнику экипаж вел, когда боевая машина находилась в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипаж убыл на новую огневую точку.

Артиллерийские расчеты уничтожили замаскированные позиции и боевую технику ВСУ на артемовском направлении

Артиллеристы 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» в ходе огневых задач уничтожили замаскированные позиции, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ на артемовском направлении.

Скопления вражеских сил были вскрыты операторами беспилотных летательных аппаратов группировки. Координаты цели были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерийского дивизиона для дальнейшего нанесения огневого поражения. Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 оперативно выполнил наведение орудия на цель и с корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ были уничтожены точными попаданиями.

Артиллерийские расчеты группировки в круглосуточном режиме выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше десяти километров.