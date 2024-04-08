Более десяти тысяч домов подтопило в Оренбургской области после прорыва дамбы

Уже больше десяти тысяч жилых домов подтоплены в Оренбургской области. И паводковая вода, по последним данным, продолжает прибывать.

В зоне бедствия 77 населенных пунктов, там эвакуировали в места временного размещения больше шести тысяч человек. Аварийные бригады работают без перерывов, к домам вынуждены добираться на лодках.

Людей эвакуируют через окна и балконы — первые этажи местами полностью ушли под воду. С подтопленных участков — а таких больше 18 тысяч — вывозят крупный рогатый скот.

А неравнодушные жители помогают разыскивать домашних кошек и собак. Помимо бригад МЧС, в Оренбургской области сейчас работают специалисты Роспотребнадзора.

Они ежедневно берут пробы воды, чтобы избежать распространения кишечных инфекций. В регионе уже увеличили запасы лекарств и вакцин, местных жителей просят пить только кипяченую или бутилированную воду.

Продолжается работа и на территориях, которые находятся в зоне риска. С помощью тяжелой техники специалисты возводят насыпи и укрепляют дамбы.

Уровень воды в реке Урал уже превысил неблагоприятное значение — и стремительно приближается к опасной отметке. МЧС призывает жителей заранее эвакуироваться из опасных районов.