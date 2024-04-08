Попавшим под удар стихии жителям Оренбургской области помогают люди из самых разных регионов России

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Больше всего местные нуждаются в питьевой воде — ее развозят и в пункты временного размещения, и адресно.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Сложной остается ситуация и в городе Орске, который первым принял на себя удар стихии. Там из берегов начала выходить еще одна река.

Власти просят жителей прилегающих улиц перебраться в безопасные места. Для этого организованы специальные автобусы.

Всего к этой минуте подтопленными остаются больше шести тысяч домов. Эвакуированы свыше двух тысяч человек — все они смогут получить прививку от гепатита А.

Это нужно, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний. За ходом спасательной операции наблюдает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Ситуация в городе все сложнее, но находится под контролем. С таким отчетом выступили перед главой МЧС Александром Куренковым.

Чтобы увидеть, что сейчас происходит в эпицентре наводнения, он прибыл в Орск. Сирены продолжают звучать, но сейчас уже в других районах Орска.

Пересечение улиц Станиславского и Вяземской. Сейчас все жители окрестных пятиэтажек готовятся к эвакуации — есть вероятность, что подходы к домам будут затоплены.

Всего за 20 минут воды здесь стало по колено. Большегрузы сразу начали засыпать брешь в дамбе — это замедлило подтопление и люди стали спокойно собирать вещи.

Покидать родные стены готовы не все — и держат вполне реальную оборону своего жилища. К одному бдительному соседу с игрушечным пистолетом быстро вломились силовики уже с реальным оружием.

Кто не может уехать самостоятельно, тех развозят по пунктам временного размещения на автобусах. Всего в Орске их 12, суммарно они рассчитаны на 13 тысяч человек.

Только за последние сутки уровень воды в Урале поднялся на 35 сантиметров. Центр Орска сейчас выглядит так: пути к домам и магазинам затоплены, красная линия, как и прогнозировали ранее, пройдена.

К работе на местах уже подключили психологов, Минздрав открыл горячую линию для нуждающихся. Продолжают помогать жителям Старого города добровольцы, волонтеры и спасатели — всего в городе их больше четырех тысяч.

Гумпомощь отправляют из самых разных регионов страны. Некоторые звонят, даже не зная, где находится Орск.

Больше всего нуждаются в питьевой воде — ее развозят и в пункты временного размещения, и адресно. Владельцы скважин даже оставляют шланги, чтобы любой желающий мог набрать воды.

«Начинал сосед, мы тоже подключились, решили внести вклад в непростой ситуации, там же люди! Кошечек собачек спасают, а как людям быть? Все хотят пить! Очень много людей приезжает! А кто смесь маленьким детям делает? Им как быть? Своя скважина, вытянули шланги, в группу в школьный чат выкладывали. Отовсюду приезжают», — говорит организатор раздачи воды Антонина Малышева.

Непросто будет как минимум несколько суток, прогнозируют местные власти. Губернатор сообщил, что сейчас приток воды в Ириклинском водохранилище уменьшился — сокращение объема сброса воды уже началось.

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