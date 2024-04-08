Танки в деле: модернизированные Т-72-Б3 громят ВСУ в Херсонской области

Боевые машины обеспечивают продвижение наших штурмовых групп.

Активные бои идут в Херсонской области. Там позиции противника громят наши танкисты. Модернизированные машины Т-72-Б3 демонстрируют высокую проходимость и боевую мощь. За работой экипажа наблюдал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Боевая машина набирает скорость, и механик-водитель изящно лавирует между деревьями. Но вот одно из препятствий. Честно говоря, не совсем понятно, как мы его будем проходить… Теперь понятно!

По лесу на огневую позицию пробивается наш Т-72. Противник совсем близко. А на этом участке нужна маневренная вездеходная техника. Поэтому танк и используют как мощное и точное артиллерийское орудие.

Танк стреляет из закрытой огневой позиции. Спряталась боевая машина между деревьями. Ну а теперь на максимальной скорости уходит в относительно безопасный район. И мы вместе с ней.

Выстрелы прямо в цель и днем, и ночью. Блиндажи противника дымят. На эту точку боевики не вернутся. На позиции не осталось ни боекомплекта, ни провизии.

«Это лучшая модель, которая вот на данный момент есть для работы. Ни один европейский танк, я думаю, что он не сравнится ни в огневой мощи, ни по характеристикам У них очень тяжелая машина, и она садится в грязи. Наш ползет везде, что бы ни случилось, он будет ехать до последнего», — отметил командир танка с позывным «Шахтер».

Благодаря улучшенной системе управления модернизированного Т-72-Б3 и мастерству экипажа.

Деревья, в том числе поваленные, как можно было убедиться, для танка — не проблема. Куда опаснее вот такой песок — в него очень легко закопаться, если ехать неаккуратно.

Этот механик-водитель — позывной «Витязь» — срочную службу проходил в подразделении ПВО. Но с детства мечтал быть именно танкистом!

— Лет с десяти коллекционировал танки!

— Такой был в коллекции?

— Да, Т-72 был.

— Ты так себе представлял его в детстве?

— В детстве, конечно, нет. А когда увидел, так уже все, загорелся желанием.

— Когда впервые сел, какие эмоции были?

— Эмоции переполняли.

Сейчас легко справляется с волнением при каждом запуске двигателя и выходе на позицию. Но, признается мехвод, с годами куда приятнее стало глушить мотор после успешно выполненной задачи.