Российские войска за сутки отразили пять контратак ВСУ на авдеевском направлении

Киевский режим в результате лишился до 325 боевиков, а также большого количества военной техники.
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. За минувшие сутки там отражены пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в сообщении.
В результате, по данным Минобороны России, армия Украины потеряла до 325 боевиков, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в рамках специальной военной операции уничтожили склад Вооруженных сил Украины, содержащий переданные Киеву безэкипажные катера из стран НАТО.
- 8 апр
- Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
- 8 апр
- Китай резко отреагировал на заявления США о помощи России: «Не должны очернять»
- 8 апр
- Жителя Дзержинска задержали за слив данных о перевозке оружия в зону СВО
- 8 апр
- В Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС: «Очень опасная провокация»
- 8 апр
- Отбывающая срок экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО
- 8 апр
- СМИ заявили об отключении электричества в Харькове после поражения подстанции
- 8 апр
- «Полное разрушение»: на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях
- 8 апр
- Танки в деле: модернизированные Т-72-Б3 громят ВСУ в Херсонской области
- 8 апр
- Наносившую удары по Белгородской области РСЗО Vampire уничтожили из «Градов»
- 8 апр
- Под прикрытием танков Т-80. Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
63%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?