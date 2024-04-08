Российские войска за сутки отразили пять контратак ВСУ на авдеевском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

Киевский режим в результате лишился до 325 боевиков, а также большого количества военной техники.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. За минувшие сутки там отражены пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 74, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в сообщении.

В результате, по данным Минобороны России, армия Украины потеряла до 325 боевиков, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в рамках специальной военной операции уничтожили склад Вооруженных сил Украины, содержащий переданные Киеву безэкипажные катера из стран НАТО.

Тема:
Спецоперация
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