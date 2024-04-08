Страшное зрелище: от многих домов и магазинов в Орске виднеются только крыши

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В Старом городе один район превратился в настоящий остров.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Тем временем в Орск вода заходит со всех сторон. На возвышенностях еще остаются сухие островки и жители уверены, что их беда не коснется — при этом ссылаются на опыт прошлых лет.

Спасатели привозят им продукты и предметы первой необходимости, неподалеку дежурит врач. Корреспондент «Известий» Денис Воробьев работает на месте.

В Старом городе один район превратился в настоящий остров, и сейчас там продолжают жить люди. Добраться туда можно только вплавь или на тяжелой гусеничной технике.

На одной из таких туда доставляют генераторы и вещи первой необходимости. Уровень воды настолько высокий, что, стоя на борту «амфибии» можно легко задеть провода.

Сейчас борт загружен гуманитаркой, и уже с берега его встречают толпы людей. Татьяна и Сергей были заложниками в собственном доме — выйти во двор было невозможно. Спасения дождались на третий день, все это время спасались на крыше.

«Мы просто не могли выйти, у нас во дворе вода вот так (по плечи). Через дом пройдем, мы на лодке с чердака спускались, доезжали до кухни. Заходили еще когда в сапогах, воды еще не так (много было). А потом все», — вспоминает местная жительница.

А вот Андрей уезжать не собирается: уверен, сюда стихия не пройдет. Света и газа в доме нет, а продукты и все необходимое привозят волонтеры.

«Я знаю, что не дойдет. Последний раз это в 1957 году было, все тогда на этом пятаке спаслись: и животные, и люди, и все. Пока нормально», — говорит мужчина.

Этот, как говорят местные, пятачок пережил все наводнения. Здесь же памятник основателю Орска, а прямо за ним — церковь.

Именно там, на самой высокой точке, укрывались во время потопов. Многие уверены в своей безопасности и сейчас, но власти все же рекомендуют эвакуироваться.

За воротами храма находят не только духовное, но и вполне физическое спасение. Церковь была построена в конце XIX века. Даже в самые страшные годы вода доходила максимум до дверей.

«Самое страшное наводнение было в 1942-м, когда плавал весь город, и только пятачок на горе оставался целым. В 1999-м, 2000-м, я был настоятелем тогда Нижнего Покровского храма. У нас заходила вода прямо к храму, к порогу, но не более того», — рассказал настоятель Преображенского храма Орского округа Александр.

Еду готовят прямо на улице. При возвращении на большую землю людей сажают в автобусы и развозят по пунктам временного размещения. В постоянном режиме возле импровизированного берега дежурит бригада врачей.

Людей ищут по всему старому городу круглосуточно. Уйдет ли единственный остров под воду, прогнозировать невозможно. Сотовая связь с большой землей есть — и по звонку «амфибия» отправляется в путь.

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