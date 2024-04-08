Паслер потребовал убрать телефоны на встрече с жителями Оренбургской области

Однако позднее им все же удалось договориться о съемке.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
После стихийной акции протеста в Орске на фоне тяжелой ситуации с паводком губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой жителей. Начал он с резкого требования убрать мобильные.
«Телефоны все убрали», — повторил он два раза, обращаясь к представителям инициативной группы.
Позже, по данным СМИ, главе региона и жителям удалось договориться о съемке во время встречи. Паслер также пожаловался, что из-за наводнения после прорыва дамбы он несколько дней ходит в одной и той же одежде. Более того, ему пришлось отложить «первый за пять лет» отпуск.
Общению главы региона с людьми предшествовала несанкционированная акция у здания администрации Орска, на которую собрались пострадавшие от прорыва дамбы.
Их, в частности, возмутила скорость реакции местных чиновников на начало ЧС. Позднее мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к собравшимся, предложив обсудить претензии внутри здания мэрии.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.
Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.
- 8 апр
- Паслер поспорил с жителями Орска на встрече после прорыва дамбы
- 8 апр
- Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
- 8 апр
- «Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье
- 8 апр
- Паслер пожаловался на невозможность переодеться из-за наводнения в Оренбуржье
- 8 апр
- Кто виноват и что делать? Что происходит в затопленном из-за прорыва дамбы Орске
- 8 апр
- Сотни жителей Орска собрались у здания администрации города
- 8 апр
- Режим ЧС объявлен в Курганской области, первую волну паводка ожидают ночью
- 8 апр
- Течение смыло мост, который связывал несколько поселков Оренбургской области
- 8 апр
- В Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка
- 8 апр
- Преступная халатность или природная стихия? Эксперты оценили причины прорыва дамбы в Орске
Читайте также
63%
0.16 100.22
0.09
Нашли ошибку?