ВСУ 17 раз за сутки обстреливали мирные кварталы городов ДНР
В Киевском районе Донецка поврежден газопровод, также есть пострадавшие.
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики за сутки 17 раз обстреливали мирные кварталы ДНР. Ранения получили двое местных жителей.
Кроме того, в Киевском районе Донецка поврежден газопровод. Мощным ударам подвергся и соседний Куйбышевский район, где разрушены несколько частных домов.
«За моей спиной место попадания снаряда из РСЗО „Град“ по мирным жителям… В 2015 году уже прилетал реактивный снаряд „Град“ и попал в ту часть дома, которая в то время полностью выгорела, ну а сегодня, повторным обстрелом, добили оставшуюся часть дома», — говорит корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
Самые сильные обстрелы пришлись на северные районы Донецка, а также на город Ясиноватая. Там украинские боевики использовали беспилотники, ранение получил один местный житель.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 9 апр
- Су-25 уничтожили специальную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 9 апр
- На Западе допустили прорыв российской армии на ключевом участке СВО
- 8 апр
- «Конец клоуна близок»: на Западе обвинили Зеленского в шантаже после слов о ВСУ
- 8 апр
- В США пообещали Украине «конкретный результат» после саммита НАТО
- 8 апр
- ВС России уничтожили «Искандером» цех по производству и хранению БПЛА в городе Запорожье
- 8 апр
- Кучма отказался назвать украинцев и россиян братскими народами
- 8 апр
- «Какой ты? О чем ты?» — Стоянов объяснил свою позицию по СВО на Украине
- 8 апр
- Ульянов заявил, что Россия не будет атаковать ядерные объекты Украины: «Мы понимаем последствия»
- 8 апр
- До 100 стран за одним столом: Швейцария планирует мирный саммит по Украине
- 8 апр
- Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Читайте также
82%
0.16 100.22
0.09
Нашли ошибку?