ВСУ 17 раз за сутки обстреливали мирные кварталы городов ДНР

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В Киевском районе Донецка поврежден газопровод, также есть пострадавшие.

ВСУ 17 раз за сутки обстреливали мирные кварталы городов ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики за сутки 17 раз обстреливали мирные кварталы ДНР. Ранения получили двое местных жителей.

Кроме того, в Киевском районе Донецка поврежден газопровод. Мощным ударам подвергся и соседний Куйбышевский район, где разрушены несколько частных домов.

«За моей спиной место попадания снаряда из РСЗО „Град“ по мирным жителям… В 2015 году уже прилетал реактивный снаряд „Град“ и попал в ту часть дома, которая в то время полностью выгорела, ну а сегодня, повторным обстрелом, добили оставшуюся часть дома», — говорит корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Самые сильные обстрелы пришлись на северные районы Донецка, а также на город Ясиноватая. Там украинские боевики использовали беспилотники, ранение получил один местный житель.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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