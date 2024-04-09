«Варварство»: в ФСБ заявили об использовании Киевом террористического подполья

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

Бортников: Украина привлекает для терактов в России международное подполье

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Свидетельством этому является недавняя трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Украина совершает на территории России варварские преступления с участием членов террористического подполья. Об этом свидетельствует теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

По его словам, противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности в России. Силовики неоднократно пресекали попытки проникновения в нашу страну украинских диверсионных разведывательных формирований.

«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют либо готовы активно поддерживать совершение самых варварских преступлений на нашей территории участниками международного террористического подполья. Свидетельством этому является недавние трагические события в Красногорске с многочисленными жертвами среди мирного населения», — сказал он.

В России принимаются меры к усилению безопасности ключевых объектов, которые задействованы в обеспечении СВО и снабжении новых регионов. Комплексная работа дает положительный результат, но меняющаяся обстановка требует совершенства.

По итогам заседания в НАК добавили, что в результате своевременных действий в России удалось предотвратить 27 терактов на упомянутых выше объектах с начала 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ установил связь 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» со спецслужбами Украины.

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