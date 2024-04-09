Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара

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Европейские страны накрыла аномальная жара

Фото, видео: Manu Fernandez / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В некоторых странах температура воздуха нагрелась до +30 градусов.

Аномальная жара накрыла Европу. По-настоящему летнюю погоду особенно ощутили во Франции и Германии. В части регионов температура превысила 20 градусов, а в некоторых достигла и 30.

Всему виной шторм Кейтлин, принесший в европейские страны горячий воздух из Северной Африки. Но и без этого погодные условия по всему миру бьют рекорды.

По данным климатического агентства ЕС, минувший март стал самым теплым за всю историю наблюдений. Причем новые рекорды жары природа устанавливает уже десятый месяц подряд.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода ждет москвичей. По словам синоптиков, в столице наступает долгожданная весна, и после небольшого похолодания в город вновь возвращается тепло.

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Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара

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