Американские политики всерьез обеспокоены возможностью отправки своих солдат на помощь ВСУ. В каком случае, по их мнению, придется это сделать?

Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат на войну с Россией. Об этом на странице в соцсети Х заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Таким образом политик прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который на прошлой неделе заявил, что Киев рано или поздно вступил в Североатлантический альянс. По мнению Вэнса, подобные заявления — крайне безответственны.

«Украина не должна вступать в НАТО, а пригласить их во время войны — значит пригласить нашу страну на войну. Вы хотите, чтобы американские сухопутные войска были в Украине?» — написал сенатор.

Вэнс призвал американцев дать отпор идее о вступлении Украины в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сможет ли НАТО «победить» Россию и Китай.