Путин отправил в затопленную Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина

Из-за паводка ситуация в регионе продолжает оставаться сложной.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин решил командировать в затопленную из-за паводков Оренбургскую область главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава государства провел телефонный разговор с губернатором региона Денисом Паслером, который доложил о текущем состоянии в регионе и последствиях подтопления нескольких населенных пунктов. Также глава области рассказал, какая помощь и в какой объеме оказывается местным жителям, которые больше всего пострадали из-за паводков.
«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинфромировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенные и размытые дороги, и, главным образом, жилья», — рассказал Песков.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.
Президент России Владимир Путин обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейчас происходит в затопленных районах Оренбургской области.
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