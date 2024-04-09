Москвичей призвали не выходить из дома из-за непогоды без крайней необходимости

Как долго продлятся дожди в регионе?
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Москвы и области не стоит выходить на улицу без крайней необходимости. Об этом RT заявил заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин.
По его словам, из-за непогоды, которая наступила в столичном регионе во второй половине дня 9 апреля, лучшим решением будет остаться дома.
«Нельзя выходить на улицу без особой нужды. То есть если вам куда-то прямо срочно не нужно, то лучше остаться дома и находиться в своей квартире или в частном доме», — подчеркнул Щетинин.
При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила в своем Telegram-канале, что дожди и грозы в Москве ожидаются до позднего вечера 9 апреля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что городские службы готовы встретить непогоду в Москве.
- 9 апр
- Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
- 9 апр
- В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве
- 7 апр
- Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 6 апр
- Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы
- 5 апр
- Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
- 5 апр
- Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
- 5 апр
- Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода
- 4 апр
- Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
- 3 апр
- В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
- 3 апр
- Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки
Читайте также
77%
0.16 100.22
0.09
Нашли ошибку?