Москвичей призвали не выходить из дома из-за непогоды без крайней необходимости

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Как долго продлятся дожди в регионе?

Москвичей призвали не выходить из дома из-за непогоды без крайней необходимости

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Тема:
Погода

Жителям Москвы и области не стоит выходить на улицу без крайней необходимости. Об этом RT заявил заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин.

По его словам, из-за непогоды, которая наступила в столичном регионе во второй половине дня 9 апреля, лучшим решением будет остаться дома.

«Нельзя выходить на улицу без особой нужды. То есть если вам куда-то прямо срочно не нужно, то лучше остаться дома и находиться в своей квартире или в частном доме», — подчеркнул Щетинин.

При этом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила в своем Telegram-канале, что дожди и грозы в Москве ожидаются до позднего вечера 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что городские службы готовы встретить непогоду в Москве.

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