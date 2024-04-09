В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой непогодой. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют 9 апреля после 19:00 до следующего утра в столичном регионе дождь и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал Бирюков.

В настоящее время принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям указали привести в готовность источники аварийного питания.

Москвичей призвали проявлять внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

МЧС в связи с ожидаемой грозой выпустило экстренное предупреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 8 по 14 апреля жители столицы могут насладиться теплом. Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала о грозе во вторник, но при этом рассказала, что ожидается погода с температурой выше климатической нормы.

Тема:
Погода
9 апр
Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
7 апр
Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
6 апр
Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы
5 апр
Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
5 апр
Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
5 апр
Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода
4 апр
Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
3 апр
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
3 апр
Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки
3 апр
Штормовой ветер обрушился на Москву, в городе закрываются парки
+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
0.16 100.22
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:13
Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
15:12
В Курганской области в зоне подтопления могут оказаться более 50 населенных пунктов
15:02
«Очень плохо сейчас»: 79-летний Юрий Антонов приходит в себя после травмы на сцене
15:00
Суд заочно арестовал организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе на два месяца
14:56
Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
14:43
Путин отправил в затопленную Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
«2030 год максимум»: раскрыто содержание последней записки Жириновского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок