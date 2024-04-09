В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой непогодой. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Синоптики прогнозируют 9 апреля после 19:00 до следующего утра в столичном регионе дождь и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.
«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал Бирюков.
В настоящее время принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям указали привести в готовность источники аварийного питания.
Москвичей призвали проявлять внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
МЧС в связи с ожидаемой грозой выпустило экстренное предупреждение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 8 по 14 апреля жители столицы могут насладиться теплом. Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала о грозе во вторник, но при этом рассказала, что ожидается погода с температурой выше климатической нормы.
- 9 апр
- Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
- 7 апр
- Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 6 апр
- Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы
- 5 апр
- Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
- 5 апр
- Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
- 5 апр
- Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода
- 4 апр
- Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
- 3 апр
- В Москве из-за непогоды погибли два человека, 15 пострадали
- 3 апр
- Путин дал поручения о помощи жителям регионов России, где начались паводки
- 3 апр
- Штормовой ветер обрушился на Москву, в городе закрываются парки
Читайте также
77%
0.16 100.22
0.09
Нашли ошибку?