В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве

Москвичам нужно быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Городские службы Москвы находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой непогодой. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Синоптики прогнозируют 9 апреля после 19:00 до следующего утра в столичном регионе дождь и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал Бирюков.

В настоящее время принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям указали привести в готовность источники аварийного питания.

Москвичей призвали проявлять внимательность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

МЧС в связи с ожидаемой грозой выпустило экстренное предупреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 8 по 14 апреля жители столицы могут насладиться теплом. Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала о грозе во вторник, но при этом рассказала, что ожидается погода с температурой выше климатической нормы.