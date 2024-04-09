Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра

Ситуация в регионе становится все более сложной.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал глава региона.

В России из-за паводка в зоне затопления оказались населенные пункты Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Больше всего пострадал Орск, где с разницей в несколько дней произошли несколько прорывов дамбы.

Местные жители из зоны затопления эвакуированы, на месте ведется ликвидация последствий. Действия спасателей координирует лично глава МЧС Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода в Оренбурге уже вплотную подошла к многоэтажкам. При этом пик паводка ожидается только 10 апреля.