Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Паслер: жителям Оренбурга нужно эвакуироваться из-за повышения уровня реки Урал

Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра

Фото: © РИА Новости

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Прорыв дамбы в Орске

Ситуация в регионе становится все более сложной.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал глава региона.

В России из-за паводка в зоне затопления оказались населенные пункты Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Больше всего пострадал Орск, где с разницей в несколько дней произошли несколько прорывов дамбы.

Местные жители из зоны затопления эвакуированы, на месте ведется ликвидация последствий. Действия спасателей координирует лично глава МЧС Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал, что вода в Оренбурге уже вплотную подошла к многоэтажкам. При этом пик паводка ожидается только 10 апреля.

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