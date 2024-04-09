Жителей Оренбурга призвали к эвакуации из-за повышения уровня реки Урал до 931 сантиметра
Паслер: жителям Оренбурга нужно эвакуироваться из-за повышения уровня реки Урал
Фото: © РИА Новости
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Ситуация в регионе становится все более сложной.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал.
«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 сантиметр. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал глава региона.
В России из-за паводка в зоне затопления оказались населенные пункты Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Больше всего пострадал Орск, где с разницей в несколько дней произошли несколько прорывов дамбы.
Местные жители из зоны затопления эвакуированы, на месте ведется ликвидация последствий. Действия спасателей координирует лично глава МЧС Александр Куренков.
Ранее 5-tv.ru писал, что вода в Оренбурге уже вплотную подошла к многоэтажкам. При этом пик паводка ожидается только 10 апреля.
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