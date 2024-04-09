«Ситуация вышла из-под контроля»: паводок добрался до Курганской области

Тем временем, вода в Оренбурге уже вплотную подошла к многоэтажкам. Уровень воды в реке Урал поднялся выше 900 сантиметров.

До опасной отметки осталось совсем чуть-чуть. При этом пик паводка ожидается только завтра, 10 апреля.

Пострадавший регион посетил глава МЧС Александр Куренков и уже оценил ситуацию с воздуха. Это поможет определить план действий по предупреждению большего ущерба и ликвидации последствий.

Он также встретился с членами оперативного штаба и проверил работу одного из пунктов временного размещения. Они, по словам Куренкова, обеспечены всем необходимым.

Глава МЧС также сообщил об усилении группировки спасателей. В регион перебазированы два вертолета.

После Куренков отправился в Курганскую область, где также оценит обстановку и проведет заседание правительственной комиссии. С последней информацией с мест затоплений — корреспонденты «Известий» Натали Графчикова и Кирилл Солодков.

Пробираемся вдоль дома, держась за стены. Шаг влево — и тут можно провалиться.

Дома уходят под воду на глазах жителей. Настолько стремительно, что многие не успевают вывезти даже самое ценное.

Это коттеджный поселок Ивановское в 20 километрах от Оренбурга. Дома стоят на самом берегу реки Урал, вода начала прибывать неделю назад.

Этой ночью ситуация вышла из-под контроля. Ильяз с трудом добрался до своего дома, но двери открывать уже боится.

Вода мощным потоком хлынет внутрь, остается только дежурить. И каждый час вместе с соседями замерять уровень воды.

Пороги Ильяз обложил мешками с песком. Дорогие вещи спрятал на верхних этажах. Этот дом, который они с женой купили в феврале, — все, что у них есть.

«Никакая машина не заедет и никто не согласится сюда заезжать», — рассказал Ильяз Калиев.

Владислав всю ночь эвакуировал людей на моторной лодке. Один рейс за другим, рассказывает: многие до последнего отказывались уезжать.

«Я надеялся, что не будет столько воды, как в Орске. Но последние два дня она прибывает и прибывает», — говорит Владислав Лейберт.

В самом Оренбурге вода вплотную подошла к многоэтажным домам. В южной части города вода размыла дорогу к коттеджным поселкам.

Людей возят к домам и обратно на грузовых машинах. В ожидании паводков и Курганская область.

Вот так разлив Тобола выглядит в Звериноголовском районе Курганской области, тут находится дорога, которая еще сутки назад не была затоплена. Сейчас здесь не проехать, сразу несколько сел оказались отрезаны от большой земли, при этом пик паводка еще не пройден, вода продолжает прибывать очень быстро.

В селе Озерном вода уже добралась до приусадебных участков. А это кадры из Прорывного — именно этот населенный пункт на юге Зауралья первым принял удар стихии.

Людей здесь уже не осталось — всех жителей заранее эвакуировали в безопасное место. Дороги перекрыты для любого транспорта, кроме спецтехники.

Наводнение в Зауралье может стать самым масштабным за всю историю наблюдений. За сутки в столице области вода прибавила почти 40 сантиметров.

Время на подготовку стремительно утекает. Это Кировский мост, одно из наиболее слабых звеньев Курганской дамбы, работы по его активному укреплению продолжаются уже больше суток.

Первым слоем укладывают мешки с песком, их уже больше сотни, затем защитную пленку и сверху вся эта преграда засыпается грунтом, который подвозят на тракторах. Бок о бок работают студенты и заводчане, молодые и в возрасте.

«Пришли все по своей воле, чтобы спасти город от наводнения, вот и все. Имущество, хозяйство. Люди могут все потерять в один день», — рассказал житель Кургана Владислав.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Развернуты десятки пунктов временного размещения, в критической ситуации власти прибегнут к принудительной эвакуации населения.