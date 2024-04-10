Потоп уральского масштаба: репортаж из ушедшего под воду Орска

Первые хорошие новости пришли из Орска — там вода начала уже понемногу отступать. За сутки уровень в Урале упал на 16 сантиметров.

И сейчас уже можно сказать, что это было одно из самых сильных наводнений — примерно такое же, как в 1957 году. У нас есть две фотографии, одна сделана больше 60 лет назад, другая в эти дни.

Видно, что уровень воды примерно одинаковый. Из затопленного города — репортаж корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Улица Станиславского до сих пор затоплена, затоплен гаражный кооператив, который находится рядом, ну и весь частный сектор, который его окружает. Мы забрались на самую высокую точку в этом районе, вот посмотрите, под нами находится пункт полиции.

Его тоже затопило, пройти туда практически невозможно. Ну, а рядом стоят две многоэтажки, в которых до сих пор живут люди.

В каждом подъезде по две-три квартиры — жилые. Зайти внутрь сложно, выйти еще тяжелее.

Дверь открывается с трудом, разгоняем волну и выходим. Из окон в основном выглядывают пенсионеры — ждут, когда все закончится.

Не смогла уехать из своего родного дома и Елена Луценко. Вместе с подругами она живет в одной квартире — так теплее.

«Потому что у меня соседки на первом этаже, у которых детки далеко в Ростовской области, женщине шестьдесят семь лет. Извиняюсь, и вот подруга тоже с животными, которых некуда было эвакуировать, коты, песик», — рассказала Луценко.

Электричества нет, удобств никаких, но зато дома. Дети подарили маленькую газовую горелку, она-то и спасает.

Баллоны с газом вместе с водой привозят сотрудники МЧС и общественники. Улица Строителей, все вокруг затоплено.

Видно, как жители покидали свои дома, оставляли вещи, автомобили. Но кто-то еще живет в одном из подъездов — слышно и видно, как работает генератор, попробуем зайти.

В подъездах нет света, очень темно, холодно. Вода буквально по колено, затопило первые этажи.

Здесь магазины, а уже на втором этаже — семьи. Хозяин квартиры с фонарем на лбу занимается домашними делами — эвакуироваться не собирается.

«Нет. Не страшно. Мы же одни не останемся. МЧС приплывает, воду, питание привозят», — рассказал Радик.

Продержаться осталось совсем немного, ведь вода потихоньку уже начала убывать. Метр за метром вода уходит от дома Владимира Хопаева, а еще вчера здесь даже из подъезда невозможно было выйти.

«Ну как не заходила? Заходила? Конечно, вот все мокро», — говорит Владимир.

Владимиру Ивановичу 77, живет с супругой на третьем этаже. Про эвакуацию слышал, но принял твердое решение остаться дома.

«Молодой человек, по квартирам лазают, я вон оттуда веревкой завязываю, чтобы туда не залезли специалисты. Знаете, кому-то это горечь, кому-то радость», — отметил Владимир.

Именно поэтому пенсионер и взял на себя особую миссию. Несмотря на возраст, он охраняет свой родной дом и ни один мародер мимо него не пройдет.