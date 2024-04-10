Саперы методично очищают ДНР от мин. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Авианаводчики группировки войск «Центр» обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ

Передовые авиационные наводчики группировки войск «Центр» обеспечили наведение штурмовой и армейской авиации для нанесения ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Получив боевую задачу, специалисты заняли удобные для визуального наблюдения за авиацией позиции и определили ориентиры для нанесения авиационного удара по целям. В точно заданное время задействованные экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами (ПТУР) «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-13 нанесли ракетный удар по сосредоточению личного состава и техники националистов.

Саперы с начала года обезвредили в Мариупольском районе ДНР около пяти тысяч опасных предметов

Российские саперы продолжают работу по разминированию новых регионов. Сводному отряду разминирования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации приходится иметь дело с неразорвавшимися артиллерийскими снарядами, несработавшими выстрелами от гранатометов, ракет систем РСЗО, противотанковыми минами, снимать и увозить на полигон целые минные поля, а также искать и обезвреживать самодельные взрывные устройства.

Каждый из бойцов отряда прекрасно понимает всю ответственность своей работы. Все без исключения собранные снаряды и мины, оставленные националистами, использовать повторно нельзя.

У многих взрыватели от времени вышли их строя. Некоторые устройства долго лежали взведенными в земле, под действием осадков.

Даже дотрагиваться до таких предметов может быть смертельно опасно. Поэтому все, что может взорваться сразу, саперы уничтожают на месте, остальное отвозят на полигон.

Сводный отряд работает не только по прямому назначению. Бойцы с готовностью выполняют и просветительскую работу — каждую неделю рассказывают школьникам о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов.