Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников под Брянском

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 61 0

Террористы киевского режима продолжают попытки атак на мирное население России.

Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников под Брянском

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Тема:
Спецоперация

Российские ПВО уничтожили пять украинских беспилотников под Брянском. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

В заявлении отмечалось, что очередную попытку атаки на мирные российские регионы террористы киевского режима предприняли ночью 10 апреля. Украинские боевики запускали, в частности, БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — подчеркивалось в сообщении Минобороны РФ.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры из зоны СВО.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

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