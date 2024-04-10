Рядом с «Крокусом» разобрали мемориал в память о жертвах теракта
Люди на следующий день после нападения стали приносить туда цветы и мягкие игрушки. Всех приходивших туда объединяла одна боль.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мемориал около концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске в память о погибших в результате теракта 22 марта разобрали. Об этом сообщает РИА Новости.
После трагедии к концертному залу люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки. Регулярно возле «Крокуса» проводилась и панихида по погибшим. Всех приходивших на это место объединяла одна боль и скорбь.
Также 30 марта возле разрушенного «Крокуса» прошла акция «Журавлик мира и добра» в память о жертвах теракта. К стихийному мемориалу приносили воздушные шары с бумажными журавлями.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.
Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять детей потеряли родителей из-за теракта в «Крокусе». Опекунами ребятишек стали родные. Работа с пострадавшими семьями продолжается.
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