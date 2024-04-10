Рядом с «Крокусом» разобрали мемориал в память о жертвах теракта

|
Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Люди на следующий день после нападения стали приносить туда цветы и мягкие игрушки. Всех приходивших туда объединяла одна боль.

Рядом с «Крокусом» разобрали мемориал в память о жертвах теракта

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Мемориал около концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске в память о погибших в результате теракта 22 марта разобрали. Об этом сообщает РИА Новости.

После трагедии к концертному залу люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки. Регулярно возле «Крокуса» проводилась и панихида по погибшим. Всех приходивших на это место объединяла одна боль и скорбь.

Также 30 марта возле разрушенного «Крокуса» прошла акция «Журавлик мира и добра» в память о жертвах теракта. К стихийному мемориалу приносили воздушные шары с бумажными журавлями.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять детей потеряли родителей из-за теракта в «Крокусе». Опекунами ребятишек стали родные. Работа с пострадавшими семьями продолжается.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
10 апр
Источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
9 апр
Еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
9 апр
«Варварство»: в ФСБ заявили об использовании Киевом террористического подполья
8 апр
СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
8 апр
Девять детей потеряли своих родителей из-за теракта в «Крокусе»
8 апр
В Новой Москве задержали возможного поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
8 апр
«Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»
8 апр
Свет всегда побеждает тьму: группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе»
8 апр
«Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
7 апр
Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
«Это — репутация»: в США признали плохую работу своих дронов, переданных Украине
13:42
В Кремле призвали учитывать геополитические реалии при переговорах по Украине
13:36
В «Роскосмосе» назвали причину второй отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
13:33
Группа журналистов попала под обстрел в районе Кременной
13:31
Военные инженеры РВСН привезли воду жителям Оренбургской области
13:14
Источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
Заговоры, елки и монеты: 10 дачных примет, в которые верят даже опытные садоводы
Куда дели деньги?! На что власти Орска тратили бюджет вместо обслуживания дамбы
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок