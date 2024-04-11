Сплошная вода и только крыши домов: как сейчас выглядит место разрушения дамбы в Орске
Появились кадры первой дамбы, которая затопила Орск
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вода уже остановлена, место засыпали валунами и щебнем.
Появились кадры дамбы в Орске, которая затопила населенный пункты Оренбургской области. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков рассказал о ситуации на месте.
«Сейчас мы находимся на месте, где произошел первый прорыв дамбы. Ширина размытого участка — примерно 50 метров», — сказал он.
На видео также показаны дома, которые в первую очередь попали под удар стихии после прорыва дамбы. К настоящему моменту вода в Орске остановлена, место засыпали валунами и щебнем.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы.
После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Как ранее сообщали в МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая тяжелая ситуация — в Оренбургской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минстроя Ирек Файзуллин пообещал разобраться в причинах прорыва дамбы в Орске. Он прокомментировал предположение о том, что дело в грызунах.
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