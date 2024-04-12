Военные эвакуируют людей из труднодоступных районов Оренбуржья
Всего задействовано около сотни человек.
Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru
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Помогают с эвакуацией в Оренбургской области и военнослужащие из местной ракетной дивизии. Всего задействовано около сотни человек.
Они уже несколько дней ездят в труднодоступные районы — оттуда на лодках и армейских грузовиках вывозят пострадавших. Также с помощью тяжелой техники они помогают устранять последствия наводнения там, где вода уже отступает.
Ранее 5-tv.ru писал, что пик паводка сейчас переживает Оренбург. Уровень воды в реке Урал приближается к отметке в 11 метров, давно преодолев критическое значение.
Количество подтопленных участков и домов увеличивается с каждым часом. Самая сложная ситуация в частном секторе.
Некоторые постройки почти полностью скрылись под водой. В ожидании помощи люди сидят на заборах и крышах.
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