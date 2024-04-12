В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 51 0

Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой активно продвигаются ВС РФ

В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой

Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Продвижение открывает войскам оперативный простор в нескольких направлениях.

Российская армия активно продвигается под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает войскам оперативный простор сразу в нескольких направлениях. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он отметил, что подобное продвижение — это «положительный результат».

«Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики», — сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР также добавил, что сейчас идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой.

О полном освобождении Марьинки стало известно еще в конце декабря прошлого года — об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что ВС РФ после освобождения города получили возможности для дальнейших действий.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска за сутки отразили пять контратак ВСУ на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
12 апр
Российские бойцы «выжгли» позиции ВСУ с помощью «Солнцепеков»
12 апр
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
12 апр
«Победить Россию невозможно»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине
12 апр
На Западе предрекли ВСУ тяжелейшие испытания в ближайшие месяцы
12 апр
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

10:10
Выбор каждого: почему сын Карины Нигай профессионально занимается футболом
9:54
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
9:48
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
9:31
Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за запаха гари
9:28
В Крыму заявили о колоссальном ущербе от Украины: «Колониальный режим»
9:18
Счастье на Мальте: куда пропала дочка Михаила Задорнова

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок