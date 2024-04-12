В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой

Советник Пушилина Кимаковский: под Марьинкой активно продвигаются ВС РФ
Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник
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Продвижение открывает войскам оперативный простор в нескольких направлениях.
Российская армия активно продвигается под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает войскам оперативный простор сразу в нескольких направлениях. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Он отметил, что подобное продвижение — это «положительный результат».
«Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики», — сказал Кимаковский.
Советник главы ДНР также добавил, что сейчас идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой.
О полном освобождении Марьинки стало известно еще в конце декабря прошлого года — об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Министр отметил, что ВС РФ после освобождения города получили возможности для дальнейших действий.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска за сутки отразили пять контратак ВСУ на авдеевском направлении.
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