Рев сирен, вода повсюду: ситуация в Оренбуржье стала критической

Тем временем, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку более чем на два метра. В поселке Газодобытчиков, он находится рядом с городом, объявлена полная эвакуация жителей.

Там возникла угроза прорыва насыпной дамбы, вода уже начала просачиваться. В самом Оренбурге многие ждали до последнего и теперь срочно покидают опасную зону — корреспондент «Известий» Наталия Графчикова расскажет подробнее.

В подъезд не пройти, вода подступает к первым этажам многоквартирных домов. В некоторых районах звучит сирена: Оренбург готовится к пику наводнения.

Вместе со спасателями наш корреспондент работает возле одной из многоэтажек Оренбурга в Ленинском районе. Вода прибывает с каждой минутой, ее уровень становится все выше.

Зайти в подъезд уже проблематично. Спасатели взяли жилеты и отправились внутрь, чтобы экипировать людей и вывести их к лодке для эвакуации.

У людей не было времени даже собраться. Вода в считаные минуты затопила первый этаж, тогда без раздумий пришлось вызывать спасателей.

–⁠ Когда приняли решение, что нужно эвакуироваться?

–⁠ Вот сегодня.

–⁠ А большой приход воды был?

–⁠ Она уже давно. С каждым днем поднимается и поднимается.

Уровень воды в Урале давно превысил критическую отметку и составляет больше 11 метров. Люди до последнего не верили, что беда хлынет в их дома.

Вот и этот мужчина просидел дома, от эвакуации отказывался. В итоге стал заложником в собственном доме — звать на помощь пришлось, когда вода подобралась к кровати.

«Я отказался 10-го, я больной человек. Дом под воду ушел почти на метр. Часов девять я занимался», — сказал мужчина.

В низинных районах дачные участки уже по крышу в воде. Если еще вчера можно было отсидеться на втором этаже, то теперь даже самые смелые прыгают в лодки из окон.

Спасатели, медики, волонтеры и добровольцы — все силы брошены на спасение людей. Насыпные дамбы укрепляют сотней самосвалов, а в самых низких точках города возводятся водоналивные сооружения. На улицах хлынувшая вода выбивает канализационные люки.

Положение критическое, говорят городские власти. Часть автомобильных дорог пришлось перекрыть.

Ближайшие несколько дней будут сложнейшими для Оренбурга. Потом, прогнозирует Гидрометцентр, вода пойдет на спад.