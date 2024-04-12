Прошлое смыло: жители Оренбуржья начали возвращаться в подтопленные дома

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В ближайшее время в Орске начнет работать специальная комиссия, которой предстоит оценить ущерб от паводка.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

В Орске энергетики, газовики и водоканал начали подключать жилой сектор и соцобъекты. В Старом городе открыли движение по нескольким улицам, которые еще совсем недавно были полностью затоплены.

В целях профилактики от гепатита А привились более шести с половиной тысяч человек. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расскажет, когда город сможет вернуться к нормальной жизни.

Жители микрорайона Старый город в Орске, который первым принял на себя удар стихии из-за прорвавшейся дамбы, возвращаются в свои дома и разбирают то, что осталось после потопа.

В доме Алексея Валажанинова спасать уже практически нечего. Все уничтожено водой: жилые комнаты, кухня, гараж. Стихия смыла все имущество: плиту, холодильник, мебель — уцелел разве что телевизор.

«С домом что будет — не знаю. Будем смотреть, будем думать. Продать и уехать», — сказал Алексей Воложанинов, житель микрорайона Старый город.

Дальше, вдоль улицы вода, еще не отступила. На улице Воробьева вода продолжает прибывать. К дому Евгения Высоканова можно добраться либо вплавь, либо в специальной экипировке.

«Было до крыши затоплено. Сейчас покажу отметки, у меня остались на кондиционере от тины», — говорит Евгений Высоканов.

Во дворе воды по колено. Заходить внутрь пока нельзя, иначе весь этот поток хлынет в комнаты.

«Не ожидали, что так быстро вода придет. Двое несовершеннолетних детей. Мы быстро в машину. Вещи не успели взять, все осталось», — рассказывает Евгений Высоканов.

Вода накрыла Старый город так быстро, что его жителям пришлось бросить все. Думали только о собственном спасении.

Люди собирались впопыхах, думали только о своем спасении. Во дворе одного из домов даже оставили машину. Воды было выше крыши. Неизвестно, что с ней дальше будет.

Александр впервые открывает дверь своего дома, еще не зная, что его там ждет. Вода все еще внутри. Ее осталось немного, а вот ущерб от разрушений словами не описать.

Стихия не пощадила никого и ничего. Пострадали как частные деревенские домики, так и дорогие коттеджи. Воды было по крышу, тонуло все вокруг. Утонула даже пожарная машина, ее колеса ушли глубоко в землю.

Абсолютно все, что было в дома, утонуло, сокрушается Максим. Потрескалась штукатурка, всплыл линолеум, разрушился потолок, мебель и вещи плавают в воде.

Одним словом, уплыла вся жизнь. В ближайшее время в Орске начнет работать специальная комиссия, которой предстоит оценить ущерб от паводка.

Обещают зайти в каждый дом: но уже очевидно, что большинство из них не спасти, придется строить заново. А значит, жизнь Старого города и его жителей изменится навсегда. Для многих из них это уже личная катастрофа.

Тема:
Паводки в регионах России
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