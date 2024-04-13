Российские силы освободили Первомайское в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 48 0

Националисты понесли большие потери на авдеевском направлении.

Российские силы освободили Первомайское в ДНР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили от украинских националистов село Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что населенный пункт взят под контроль российских сил благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Кроме того, было отражено восемь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское.

«Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30», — сообщили в ведомстве.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ.

Тема:
Спецоперация
13 апр
Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
13 апр
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
13 апр
«Никаких подарков Киеву»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине
13 апр
Померещилось: Украина потребовала от черногорского телеканала сменить логотип
13 апр
Рогов: после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди
13 апр
Ювелирная работа снайперов ТОФ! Лучшее видео из зоны СВО за день
13 апр
«Не вписываются в реальность»: Пушков оценил условия Шольца для переговоров с Путиным
13 апр
«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
13 апр
Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ
13 апр
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:34
Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
13:20
Бизнес-коуч Портнягин доставлен в СК по Московской области
13:14
Российские силы освободили Первомайское в ДНР
13:13
В страдающую от паводка Курганскую область прибыл глава Минстроя РФ Файзуллин
13:00
В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина
12:46
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

Сейчас читают

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ
«Молимся за его здоровье»: Юрию Куклачеву провели операцию после инфаркта
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок