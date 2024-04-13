Российские силы освободили Первомайское в ДНР
Националисты понесли большие потери на авдеевском направлении.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили от украинских националистов село Первомайское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что населенный пункт взят под контроль российских сил благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Кроме того, было отражено восемь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское.
«Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30», — сообщили в ведомстве.
Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ.
- 13 апр
- Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске
- 13 апр
- ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
- 13 апр
- «Никаких подарков Киеву»: почему США больше не хотят безвозмездно помогать Украине
- 13 апр
- Померещилось: Украина потребовала от черногорского телеканала сменить логотип
- 13 апр
- Рогов: после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди
- 13 апр
- Ювелирная работа снайперов ТОФ! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 13 апр
- «Не вписываются в реальность»: Пушков оценил условия Шольца для переговоров с Путиным
- 13 апр
- «Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
- 13 апр
- Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ
- 13 апр
- В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
Читайте также
58%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?