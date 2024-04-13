Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 40 0

Трусость одних боевиков привела к гибели других националистов.

Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ

Фото: Reuters / Liesa Johannssen

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Одно из подразделений ВСУ добровольно оставило свои позиции на линии соприкосновения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Были люди, не буду говорить, где, потому что будет понятно, что произошло. Но представьте себе, что люди проговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места», — сказал он.

Из-за этого было окружено большое количество националистов, признал Зеленский. Часть из них, отметил он, в итоге погибла.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов.

Тема:
Спецоперация
13 апр
«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
13 апр
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
13 апр
Власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту
13 апр
Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов
13 апр
Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию
13 апр
Актер театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в зоне СВО
13 апр
Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля
12 апр
Мирные жители погибли после удара ВСУ по Токмаку
12 апр
В Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров
12 апр
Отправлены в нокдаун: что известно об ударах по энергообъектам на Украине
+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
«Банда мародеров и убийц»: что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона
5:44
Япония вспомнила на Совбезе ООН про Хиросиму и Нагасаки в попытке раскритиковать Россию
5:28
Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ
5:14
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
4:57
Без побочных эффектов. Какая соль снизит давление и уменьшит риски инсульта
4:43
«Современное прочтение»: Рузиль Минекаев сыграет в новой экранизации «Буратино»

Сейчас читают

В Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок