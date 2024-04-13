Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ

Одно из подразделений ВСУ добровольно оставило свои позиции на линии соприкосновения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Были люди, не буду говорить, где, потому что будет понятно, что произошло. Но представьте себе, что люди проговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места», — сказал он.

Из-за этого было окружено большое количество националистов, признал Зеленский. Часть из них, отметил он, в итоге погибла.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский оценил восстановление Украины в 700 миллиардов долларов.