Почему дамба за миллиард рублей не смогла сдержать паводки в Оренбуржье

Как сводки с линии фронта, всю неделю обновляются данные по подтопленным домам от небывалого паводка 2024 года. Сложнее всего ситуация в Оренбургской области, где 11-метровая волна идет с верховий реки Урал.

Первым принял на себя удар стихии Орск, где еще в прошлую субботу не выдержала дамба и оказались затоплены целые микрорайоны близ русла реки. К середине этой недели паводок пришел в столицу региона, где все это время спасатели, военные и добровольцы из числа местных жителей, круглосуточно укрепляли городские защитные сооружения.

Тем не менее, не все они помогли. В регионе подтоплено почти 12 тысяч жилых домов и 15 тысяч приусадебных участков.

Вот так это стихийное бедствие выглядит из космоса — река разлилась на огромной площади, дома стоят по крыши в воде. А где-то полностью, скрываясь под мутными потоками.

Паводок — аномальный, никогда такой высокой волны здесь не было. Можно или нет подготовиться к такому разгулу, стихии разберутся следователи.

В Орске уже возбуждены два уголовных дела. Но сейчас главная задача — спасти людей и их имущество.

В зону бедствия переброшены спасатели из нескольких российских регионов, в том числе отряды из Донецка — впервые новые территории помогают «большой России», потому что беда одна на всех. Репортаж корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Суббота, пик паводка, Оренбург. Из-под воды виднеются лишь крыши домов.

Кто не успел эвакуироваться, в своих домах словно в ловушке. Люди забираются на крыши, ждут помощи.

Уровень реки Урал достиг 11 метров — это абсолютный исторический рекорд. Под угрозой — центр города.

Спасатели вывозят из затопленных районов людей на транспортерах и лодках. Дорога каждая секунда.

Те кто уже спасся сам, идут на помощь другим. Дмитрий, как только вывез родных, сразу вернулся обратно.

С самого начала затопления к спасению людей подключились и волонтеры. Река Урал на Ириклинском водохранилище бурлит, потоки сильные.

Вот так выглядят сбросы воды с обратной стороны Ириклинской ГЭС, плотину практически не видно. Река бурлит, пенится и мощным потоком идет в сторону населенных пунктов.

Больше всех пострадал город Орск — почти пять тысяч домов ушли под воду. Он тонет далеко не в первый раз.

Чтобы решить проблему, в 2010 году начали строительство дамбы, точнее, двух — правобережной и левобережной. Высоту определили по максимальному уровню Урала за 100 лет наблюдений — 5,5 метра, построили…

Ну вот такое сегодня состояние у так называемой дамбы, земля буквально ходит под ногами. Неизвестно, сколько она продержится, ведь вода все продолжает прибывать.

Слева находится река Урал, а справа — поселок Лесоторговый. Чудо инженерной техники обошлось в немыслимый один миллиард рублей.

Это цифра особенно удивила министра строительства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который прибыл в Оренбургскую область по поручению президента страны.

«Та дамба, о которой говорят в Орске, это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит, десять километров», — отметил он.

Очевидно: шансов устоять у этой дамбы не было. Вода просто перелилась через нее.

Первый прорыв произошел вечером 5 апреля в районе Старого города, на следующий день вода пробила путь у поселков Никель и Лесоторговый. Глава компании, что возводила дамбу, уверяет: во всем виноваты грызуны, а никак не дефекты в конструкции.

«Эта протечка, по моему мнению, могла произойти, только грызуны если прогрызли норку сквозную», — говорит руководитель «Спецстроя-3» Сергей Комаров.

В Орске к концу недели вода уже медленно начала отступать. Справа от меня находятся дома, которые первыми попали под удар стихии.

Сейчас вода остановлена, всю ночь здесь работала тяжелая техника. Место засыпано валунами и щебнем.

Вот так дом выглядел пару дней назад: во двор заплывают, открывают дверь. Вы только посмотрите, вот он след — то есть вода стояла здесь.

Мой рост 185, а здесь 160 точно. Нурлана мы встретили поздно вечером рядом с его домом.

«Почему не эвакуировались? Как мы эвакуируемся, квартира все-таки, имущество как мы оставим здесь», — делится местный житель.

В пунктах временного размещения до сих пор сотни человек, многие с детьми — идти им некуда. Стихия все уничтожила.

Больше 40 миллиардов — примерный ущерб в Орске, и это цифра еще будет расти. Как и в Оренбурге и других населенных пунктах.

Эта сумма уже неподъемная для Оренбургской области — треть годового бюджета и без того дотационного региона. Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера и центр, безусловно, поможет все восстановить.

Уже начались первые, оперативные выплаты пострадавшим. Заявления на получение помощи поступили от 193 тысяч жителей области.

По 20 тысяч рублей положено каждому члену семьи, чьи дома подпали в зону подтопления, даже если сами постройки не пострадали. Далее от 50 до 100 тысяч рублей получат те, у кого вода повредила мебель и предметы первой необходимости.

Тем, кто потерял жилье полностью, обещают 100% компенсацию, причем по рыночной стоимости квадратного метра для Оренбургской области. Это порядка 68 тысяч рублей за квадрат — такие расчеты привел Файзуллин.

Если жилье утрачено частично, то специальная комиссия проведет оценку и, на основании ее решения, будет выплачена компенсация ущерба. Но это все станет возможно, когда вода сойдет и помещения высохнут.

Доклады с мест ежедневно поступают в Кремль. На совещании по паводкам Владимир Путин призвал ответственных министров и региональные власти смотреть на два шага вперед.

«Где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла. Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья, прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь. Заранее», — поручил президент России.

В правительстве создана спецкомиссия для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Их будет больше, это факт.

Уже 39 российских регионов затронуло явление. Но в трех ситуация особенно сложная сейчас — кроме Оренбуржья это Курганская и Тюменская области.

Туда большая волна только идет вниз по течению Ишима и Тобола. Две эти сибирские реки берут свое начало в Казахстане и в соседнем государстве с паводками тоже беда.

В восьми областях введен режим ЧС — как вы видите, все это регионы, которые граничат с Россией. Ученые-гидрологи еще зимой предупреждали, что паводок в этом году будет особенно сильным.

Выпало очень много снега зимой, весна пришла аномально ранняя и аномально теплая. Полузамерзшая, пропитанная влагой почва, физически не могла впитать такое количество вешних вод.