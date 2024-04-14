С раннего утра наши войска защищают Россию от вражеских дронов.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку боевиков Украины с применением беспилотников самолетного типа атаковать объекты в РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, около 06:30 по московскому времени было уничтожено пять дронов ВСУ над акваторией Черного моря. Также примерно в 07:00 наши силы ПВО сбили десять вражеских беспилотников в небе над Краснодарским краем.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России за неделю серьезно продвинулась в Богдановке. При этом Украина снова мечтает о новом контрнаступлении.