Селенга вышла из берегов: большая вода добралась и до Бурятии

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В Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления

Селенга вышла из берегов: большая вода добралась и до Бурятии

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Паводки в регионах России

Около 11 жилых домов попали в зону подтопления, десятки человек эвакуированы.

Большая вода добралась до Бурятии. Там вышла из берегов река Селенга. Около 11 жилых домов попали в зону подтопления, десятки человек эвакуированы. На месте ЧП идет спасательная операция, задействована спецтехника МЧС. Всему виной — ледовый затор на реке. Сегодня спасатели проведут на Селенге взрывные работы, которые должны его ликвидировать.

Тем временем в Кургане уровень реки Тобол достиг шести метров. Но, по прогнозам специалистов, это еще далеко не пик паводка. Скоро до города дойдет новая волна, и вода может подняться выше десяти метров. Под угрозой затопления множество районов в правобережной части города. Людей призывают срочно эвакуироваться. Для них подготовлены пункты временного размещения.

А в Оренбургской области наводнение идет на спад. Спасатели ликвидируют последствия стихии — откачивают воду с приусадебных участков и из жилых домов, подтопленными остаются порядка 13 тысяч. В наиболее пострадавшем от стихии Орске работает группировка МЧС из почти 4,5 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дамба за миллиард рублей не смогла сдержать паводки в Оренбуржье.

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