Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* обжаловал свой арест

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Евгения Романова
Евгения Романова 354 0

Во время задержания обвиняемый вел себя слишком дерзко. На суде частично признал вину.

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* обжаловал свой арест

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Назримад Лутфуллои*, являющийся фигурантом дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Эта информация опубликована в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Он был отправлен под стражу 29 марта на два месяца, до 22 мая. Мужчина частично признал свою вину.

Во время задержания Лутфуллои вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги. Он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции, когда те остановили его в общественном месте для проверки документов и причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По некоторым данным, у обвиняемых были связи на территории Незалежной.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным арест еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Речь идет о Диловаре Исломове*, который с братом и отцом, по версии следствия, продал предполагаемым исполнителям преступления автомобиль.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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