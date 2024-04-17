В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

Семьям погибших окажут необходимую помощь.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль, в котором возвращались бойцы из Чувашии с территории зоны СВО, затонул в Воронежской области. Об этом сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО (Гражданская оборона) и ЧС.
«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики», — отметили в сообщении.
Семьям погибших участников СВО будет оказана необходимая помощь в организации похорон. Также в Госкомитете выразили искренние соболезнования родственникам и погибшим.
В правительство Воронежской области поступила информация об обращении жены одного из погибших участников СВО. Она заявила о пропаже военного и его сослуживцев. Известно, что мужчины отправились в отпуск на 15 суток. Из зоны СВО они уехали на автомобиле ВАЗ-21014.
В пресс-службе правительства региона отметили, что машина с пассажирами проезжала через реку Дон. Водитель не справился с управлением и автомобиль упал в воду.
Ранее 5-tv.ru писал, что ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае.
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