В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 35 0

Семьям погибших окажут необходимую помощь.

В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Спецоперация

Автомобиль, в котором возвращались бойцы из Чувашии с территории зоны СВО, затонул в Воронежской области. Об этом сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО (Гражданская оборона) и ЧС.

«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики», — отметили в сообщении.

Семьям погибших участников СВО будет оказана необходимая помощь в организации похорон. Также в Госкомитете выразили искренние соболезнования родственникам и погибшим.

В правительство Воронежской области поступила информация об обращении жены одного из погибших участников СВО. Она заявила о пропаже военного и его сослуживцев. Известно, что мужчины отправились в отпуск на 15 суток. Из зоны СВО они уехали на автомобиле ВАЗ-21014.

В пресс-службе правительства региона отметили, что машина с пассажирами проезжала через реку Дон. Водитель не справился с управлением и автомобиль упал в воду.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае.

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