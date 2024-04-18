Львова-Белова: Украина создала мифологию о якобы вывезенных в Россию детях

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 9 0

Большая часть несовершеннолетних на самом деле даже не разделялась с родителями.

Львова-Белова: Украина создала мифологию о якобы вывезенных в Россию детях

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Тема:
Спецоперация

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова отреагировала на новости украинских СМИ о том, что в Германии нашли 161 ребенка, которые считались якобы вывезенными в Россию.

«Мы давно обращаем внимание мировой общественности на то, что Украина создала мифологическую систему в отношении детей, которые были якобы „депортированы“ в Россию. Называя числа в десятки тысяч и сообщая о несуществующих обстоятельствах», — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что все поступающие списки о «вывезенных» детях регулярно проверяются. Оказалось, что часть несовершеннолетних давно находится дома с родителями или в других странах. При этом дети даже никогда не разлучались со своими ближайшими родственниками.

«Уверены, что однажды правда восторжествует и эта глобальная дезинформация прекратится», — заключила омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где на самом деле находятся дети, вывезенные с Украины.

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