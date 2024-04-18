Паводок, нехватка кадров в медицине: что обсудил Путин на совещании с кабмином

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Главе государства доложили о ситуации не только в пострадавших от половодья областях, но и где оно еще только ожидается.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

Ситуация с паводками стала главной темой совещания президента с членами правительства. К нему подключились и губернаторы пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин дал им поручение — вовремя и без пауз организовать работу по оценке ущерба, ведь уже понятно, что в некоторых районах восстанавливать придется целые кварталы.

Кроме того, главе государства доложили о тех областях, где половодье еще только ожидается. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев о том, как решают главную весеннюю проблему.

Совещание — в формате видеоконференции. На переезды времени нет: губернаторы и профильные министры плотно работают над преодолением последствий паводка на местах — откуда и докладывают президенту. Где-то, как в Оренбургской области, пик стихии, похоже, позади — но работы еще очень много. В 76-и населенных пунктах остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов.

«Из зоны подтопления люди эвакуированы, остались последние, самые упертые. Но там сейчас активно работают бригады МЧС, полиция и органы местного управления. Мы всех людей оттуда эвакуируем», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вы сказали, что людей вывозим, остались „самые упертые“. Не надо так о людях говорить. Послушайте меня, не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, все устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено», — заявил глава государства.

Именно на этом отдельно остановился глава МЧС. По его словам, особое внимание сейчас уделяется информационной работе с населением — людям необходимо рассказывать о выплатах и других способах поддержки, которую они могут получить, о порядке действий по восстановлению документов и так далее.

«Всем коллегам из регионов хочу сказать спасибо, я вижу, что вы напряженно работаете, и надеюсь, так будет вплоть до решения вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жилья. Вы знаете, что обязательно вернемся к этому, надо держать на контроле. Александр Вячеславович (Куренков. — Прим. ред.) докладывает почти каждый день. Чуть попозже, когда вода спадет, мы соберемся в более широком составе, вместе с руководителями муниципалитетов и обсудим вопросы, связанные с восстановлением. Там есть тонкие вопросы, мы к ним обязательно вернемся», — отметил Путин.

Глава Минздрава сообщил президенту, что в пострадавших регионах сейчас достаточно медикаментов, вакцин, оборудования и медицинских кадров. Но как раз о ситуации с сотрудниками медучреждений президент решил спросить министра отдельно.

«Там хватает, и это очень хорошо, слава богу, но в целом в системе не хватает. Я знаю, что за последние пять лет на 20%, к примеру, выросло количество студентов в колледжах и медвузах. Как в целом ситуация обстоит по подготовке кадров?» — спросил президент.

«Мы видим за 2023 год положительный баланс в системе по обеспечению врачами плюс 10 тысяч человек, это очень хорошие результаты. За последние пять лет контрольные цифры приема на первый курс в вузы по бюджетным местам увеличены на 21,5% — это более 34 тысячи мест в 2024 году. И распределение мест в первую очередь, направляем в те вузы, которые обеспечивают регионы с наиболее сложной кадровой ситуацией», — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

А глава Роскосмоса доложил главе государства об успешном первом запуске ракеты «Ангара-А5». Президент сказал, что «все работает, все нормально», и поручил должным образом завершить на космодроме Восточный работу по сдаче стартового стола для «Ангары» и оформить все необходимые документы.

Тема:
Паводки в регионах России
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