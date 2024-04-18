Дождь с грозой и сильный ветер: москвичей предупредили об ухудшении погоды 18 апреля

Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности.

В ближайшие часы в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков. Как сообщили синоптики, сегодня, во второй половине дня, начнется сильный дождь, который продлится и в пятницу. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром.

В связи с этим власти перевели все городские службы в режим повышенной готовности. А в выходные температура понизится до нуля, выпадет мокрый снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, потепление ожидается лишь в понедельник, но на несколько градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата.