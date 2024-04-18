Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии
Гендир Yasno Коваленко: 18 апреля Украине может не хватить электрогенерации
Фото: Reuters / Gleb Garanich
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Неужели Незалежная погрузится в тотальный блэкаут?
Украине с очень высокой долей вероятности может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания. И произойдет это уже сегодня, 18 апреля. Об этом в своем личном блоге сообщил генеральный директор компании Yasno, которая входит в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.
«Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что (в четверг. — Прим. ред.) нам всем может не хватить генерации плюс импорта», — написал Коваленко.
Он посоветовал гражданам и бизнесу экономить на электричестве вечером, чтобы избежать ввода ограничений. Коваленко назвал грядущее «небольшим тестом» командной работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина теряет последние возможности прикрывать объекты ОПК.
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