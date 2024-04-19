«Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 26 0

Генпрокурор Краснов: украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Пресс-служба Генпрокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Трагедия унесла жизни 144 человек.

Украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо.

«Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей. Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта, и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — заявил Краснов.

Также генпрокурор встретился со своим венесуэльским коллегой Тареком Уильямом Саабом. В ходе беседы Краснов выразил глубокую благодарность президенту страны Николасу Мадуро, который осудил теракт в «Крокусе» одним из первых и принес свои соболезнования.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор постов о теракте Конашков* внесен в перечень экстремистов.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России

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