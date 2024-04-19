Истребители Су-34 громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 127 0

Российские Су-34 поразили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Артиллеристы

Артиллерийские расчеты 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями, ведущими наступательные действия на донецком направлении.

Поддерживая наступление пехоты, артиллерия уничтожает укрепленные позиции, живую силу и технику ВСУ. Массированный и точный огонь орудий позволяет эффективно наносить поражение противнику, прокладывая путь штурмовым подразделениям для освобождения населенных пунктов, оккупированных националистами.

Армейская авиация

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Цель была успешно уничтожена.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением» и усилили санкционное давление.

Тема:
Спецоперация
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