Зарубежные политики начинают признавать вещи, которые в России давно являются очевидными.

Высказывания главного евродипломата Жозепа Борреля о том, что Европа «воюет не за Украину, а против России» можно расценивать как чистосердечное признание. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наверное, его (Борреля — Прим. ред.) что-то там расстроило, он нервничал… Заявил, что мы воюем не за Украину, а воюем за себя — не за Украину, а против России. Таких высказываний очень много», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Также Лавров отметил, что нагнетание западной коалицией темы необходимости военного поражения России отражает их агонию и истерику. И причина этого очевидна, достаточно вспомнить заявление вывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который признался: победа России в конфликте на Украине будет означать конец гегемонии Запада.

«Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить», — подчеркнул глава МИД.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европу призвали готовиться к войне следующие пять лет.