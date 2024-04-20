«Всегда был в гуще событий» — советник главы ДНР о гибели военкора Еремина

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 63

Кимаковский: погибший в зоне СВО военкор Еремин всегда был в гуще событий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Корреспондент «Известий» погиб во время съемок репортажа в результате атаки украинского FVP-дрона.

Погибший в зоне спецоперации корреспондент «Известий» Семен Еремин был настоящим профессионалом своего дела, он всегда находился в гуще событий. Об этом не понаслышке знает советник главы ДНР Игорь Кимаковский — он был лично знаком с журналистом.

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В беседе с 5-tv.ru чиновник признался, что известие о смерти Еремина стало для него еще одной маленькой личной трагедией спецоперации.

«Погиб еще один боец информационного фронта. Семена знал лично и пересекался с ним в Волновахе, когда шел штурм города, его освобождение. Я помню, как он рвался к больнице, где на тот момент развивались основные события. Потом мы пересекались с ним в Мариуполе, на улицах пылающего города, когда мы его освобождали», — рассказал Кимаковский.

Советник главы ДНР отметил, что Еремин с бесстрашием выполнял свои профессиональные обязанности в самых «горячих» точках. Корреспондент, стремясь в своих репортажах донести правду до людей, не раз оказывался под огнем украинских националистов.

«Он не боялся смерти, всегда шел даже наперекор судьбе. Я помню его обстрелы возле „Солнцепека“, когда он вместе с экипажем попал под серьезный огневой контакт с противником. И я всегда думал о нем и переживал за него, потому что он всегда лез в гущу событий, хотел быть на передовой. И судьба такова. Пока мы живы, мы будем помнить Семена, будем рассказывать о нем», — подытожил Кимаковский.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Военный эксперт Борис Рожин отметил, в свою очередь, высокий профессионализм Еремина. Его гибель — большая потеря для российской военной журналистики.

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«Настоящие военкоры, рискуя своей жизнью, находясь на фронте вместе с нашими бойцами, также подвергают свою жизнь опасности. К сожалению, Семен Еремин себя не уберег. Это отражает его внутренний настрой — в его репортажах было видно, что он готов был идти в те места, где рискованно, где опасно, чтобы показать (людям. — Прим. ред.) правду. Без риска для жизни это делать трудно», — сказал Рожкин.

Он добавил, что нужно сделать все, чтобы его смерть была не напрасной.

О гибели Семена Еремина стало известно19 апреля. Журналисту было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки украинского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.

Корреспондент работал в зоне спецоперации с момента ее начала — с февраля 2022-го. Журналист медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тема:
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