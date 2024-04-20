Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 22 0

Четыре авиабомбы готовы к применению в зоне СВО.

Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»

Фото: Фото: Telegram / Fighterbomber / fighter_bomber; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Российские военные летчики сбросят на позиции ВСУ авиабомбы ФАБ-1500 с надписями «За Семена Еремина» в память о военном корреспонденте «Известий», погибшем в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области.

Фотографиями готовых к применению в зоне спецоперации ФАБов поделился автор Telegram-канала Fighterbomber. Всего надписи нанесены на четыре авиабомбы.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.

Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Семен ЕреминСемен Еремин. Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Журналист был настоящим патриотом своей страны, он организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!» Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»

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Фото: Telegram / Fighterbomber / fighter_bomber; 5-tv.ru

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Фото: Telegram / Fighterbomber / fighter_bomber; 5-tv.ru

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Фото: Telegram / Fighterbomber / fighter_bomber; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
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