«Террор против всех»: в Германии вынесли Украине приговор после гибели Еремина

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 568

Политолог Херстель: гибель Еремина подтверждает проигрыш Украины в конфликте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

Гибель журналиста Еремина говорит о желании Украины напугать российских журналистов.

Гибель военкора «Известий» Семена Еремина свидетельствует о том, что Украина признала поражение в конфликте и перешла к открытому террору. Об этом 5-tv.ru заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

«Это означает, что (украинские) военные признали, что проиграли войну… Это правительство в Киеве прибегло к террору, это их открытая, не обсуждаемая и очень четкая воля — использовать террор против всех видов россиян, гражданских лиц, журналистов и, конечно, также против гражданских объектов, экономики», — отметил специалист.

Он отметил, что на Украине пытаются внушить российским журналистам страх, что их убьют. Им пытаются помешать вести репортажи с места сражения в зоне спецоперации, однако этого нельзя допустить, указал эксперт.

«Все дело в честности, в правде, в хорошей работе. И если такой человек умирает, это потеря для всех», — добавил Херстель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина».

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