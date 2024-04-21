Российские войска освободили село Богдановка в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 43 0

О продвижении ВС РФ на фронте рассказали в Минобороны.

Российские войска освободили село Богдановка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силы полностью освободили село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка <…>, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка», — сообщили в ведомстве.

Также российскими силами были отражены две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и западнее населенного пункта Красное.

Потери противника составили до 440 боевиков, три автомобиля и ЗРК «Оса-АКМ», РСЗО «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
21 апр
К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
21 апр
Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
21 апр
Тучи сгустились: почему Европа отказывается конфисковывать замороженные активы РФ
21 апр
«Масштабная провокация»: зачем Украине многомиллиардная помощь от США
21 апр
Жертвы амбиций Запада: чем Украина заплатит за новый пакет помощи от США
21 апр
«Был верующим человеком»: друг Еремина назвал невосполнимой потерей гибель военкора
21 апр
«Нечего праздновать»: почему Украине не поможет очередной пакет помощи США
21 апр
Погрузится во тьму? На Украине допустили отключение света на шесть часов в сутки
21 апр
В Конгрессе США разразился скандал из-за флагов Украины
21 апр
В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
13:48
Экс-госминистр Нагорного Карабаха Варданян впервые с начала голодовки позвонил семье
13:21
Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
13:11
Российские войска освободили село Богдановка в ДНР
13:03
Тело задушенного младенца обнаружили в запертой квартире в Ленобласти
12:42
Какие льготы и выплаты положены работающим пенсионерам

Сейчас читают

Тело задушенного младенца обнаружили в запертой квартире в Ленобласти
«Был верующим человеком»: друг Еремина назвал невосполнимой потерей гибель военкора
В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок