МЧС задействовало тяжелую технику для доставки питания в Тюменскую область
Круглосуточно на переправах дежурят волонтеры и спасатели.
Фото, видео: Русанов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
В Тюменской области защищают от паводка федеральную трассу — она связывает столицу области с Омском. Работы в Аббатском районе на финишной прямой.
В самом Ишиме уровень в одноименной реке пошел на спад. Но пока ситуация в районе остается сложной.
Несколько поселений отрезаны от большой земли. Как там помогают жителям, увидела корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.
Десяток населенных пунктов Тюменской области оторваны от большой земли. Чтобы добраться к ним, МЧС задействовало тяжелую технику.
В Ишимском районе подключили плавающий гусеничный транспортер. С его помощью доставляют технику, людей, еду.
Его грузоподъемность — примерно десять тонн, работает ежедневно. По дороге из воды виднеются дорожные знаки, кабина затопленного КАМАЗа, крыши домов — 40 минут пути, мы двигаемся следом.
Сейчас мы вместе с тюменскими спасателями едем в деревню Синицино. Единственную дорогу и мост затопило, и добраться до нее можно только на лодке.
Людям мы везем хлеб и воду. О паводке всех предупредили за три недели — местный магазин забил свой склад продовольствием.
Но и эти запасы уже заканчиваются. В деревне осталось много людей — из 500 человек эвакуировали около 50, остальные категорически отказались уезжать и бросать свои дома.
Три дня МЧС и местные жители возводили дамбу. Ее протяженность — несколько километров, но она дала течь.
Люди боятся, сегодня-завтра обещают пик паводка. Но вода и так уже в 100 метрах от жилых домов.
Если дамбы в Ишимском районе не выдержат, огромные потоки воды пойдут дальше. Тогда в зоне подтопления могут оказаться больше сотни населенных пунктов — почти 18 тысяч жителей. Круглосуточно на переправах дежурят волонтеры и спасатели.
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