Рогов сообщил о бегстве ВСУ из села Очеретино в ДНР

Украинские боевики второпях бежали из села Очеретино в ДНР. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов агентству РИА Новости.

«От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги», — сообщил Рогов.

Он отметил, что Очеретино — это важный стратегический пункт по линии обороны украинских боевиков от Авдеевки. Освобождение села позволит ВС РФ наносить удары с этого участка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что телевышка в Харькове была уничтожена.