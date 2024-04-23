Появилось видео удара по 250-метровой телевышке в Харькове
Стоит отметить меткость наших военных — поразить такую цель крайне сложно.
Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вот так перестала существовать огромная 250-метровая телевышка в Харькове. Стоит отметить меткость наших военных — поразить такую цель крайне сложно.
Это понимали и в ВСУ, а поэтому разместили на телебашне антенну украинских сил ПВО, а также несколько передатчиков связи. Но теперь они уничтожены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 23 апр
- Рогов сообщил о бегстве ВСУ из села Очеретино в ДНР
- 22 апр
- Подполье: телевышка в Харькове уничтожена
- 22 апр
- Зеленский опять заговорил о переговорах с Россией: «Найдем правильное время»
- 22 апр
- Германия сорвала график поставок бронемашин для боевиков Украины из-за США
- 22 апр
- Силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
- 22 апр
- «Боятся»: Зеленский заявил о страхе Запада перед Россией
- 22 апр
- На Украине сообщили о взрыве в Николаеве
- 22 апр
- Украинские СМИ заявили о побеге пограничника в Молдавию
- 22 апр
- Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр
- 22 апр
- «Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
Читайте также
71%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?