Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года
Le Monde: Европа обучит украинских пилотов F-16 к концу 2024 года
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kristof Van Accom; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Учат на Западе тех, кто даже не имеет серьезного опыта управления самолетами.
Французская газета Le Monde написала, что украинские пилоты для истребителей F-16 будут подготовлены не раньше конца года или даже начала 2025-го.
Причем речь идет всего о десяти боевиках, у которых нет серьезного опыта управления самолетами. Так, шестеро никогда не летали на истребителях, а оставшиеся четверо садились за штурвал лишь учебных моделей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 25 апр
- «Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС
- 25 апр
- Гаубицы «Мста-Б» стерли «опорник» врага с лица земли. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 апр
- Расчет «Ланцета» спустя три дня слежки подбил танк Abrams в зоне СВО
- 25 апр
- «Ему до лампочки»: почему Зеленский в прошлом бегал от военкомов на Украине
- 25 апр
- Не менее 75 наемников из Франции воевали на стороне ВСУ с начала СВО
- 25 апр
- Антонов назвал ложью обещания Украины по ракетам ATACMS
- 25 апр
- В Польше сообщили о готовности вернуть на Украину мужчин призывного возраста
- 25 апр
- Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки
- 25 апр
- Выставка трофейной техники НАТО откроется в Москве 1 мая
- 24 апр
- Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА
Читайте также
54%
-0.78 98.91
-0.65
Нашли ошибку?