И речи быть не может: в Казахстане опровергли продажу ВСУ списанных военных самолетов

|
Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Предприятие «Казспецэкспорт» опровергло продажу ВСУ списанной авиатехники

И речи быть не может: в Казахстане опровергли продажу ВСУ списанных военных самолетов

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Вся авиация, узлы и агрегаты будут утилизироваться методами, исключающими их восстановление до первоначального состояния.

Казахстанское предприятие «Казспецэкспорт», занимающееся импортом и экспортом вооружения, заявило, что информация о продаже Украине списанной авиатехники не соответствуют действительности. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте компании.

«Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в релизе.

Отмечается, что все самолеты, узлы и агрегаты будут утилизироваться методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние. Вывозиться они будут только в виде лома цветных металлов.

В начале марта появилась информация в ряде СМИ о том, что Казахстан собирается продать продукции российской оборонки для нужд ВСУ. Речь шла о комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Однако тогда же Минобороны Казахстана опровергло сведения о переговорах с Украиной по этому поводу. В министерстве отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт военной техники и вооружения. Поэтому даже в теории ни о каких переговорах подобного толка речи быть не может.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО паникуют из-за уничтожения танков Abrams на Украине. Российские войска в зоне СВО наносят поражение западной технике, которая считается «неубиваемой».

Тема:
Спецоперация
29 апр
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
28 апр
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки
28 апр
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
28 апр
Задержанному студенту МГУ нужно покинуть Россию в течение трех дней
28 апр
На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
28 апр
«Родиной не торгуем»: МИД исключил обмен активов России на территории
28 апр
ВСУ спешно бегут из населенных пунктов у Авдеевки и Марьинки
28 апр
Студента МГУ арестовали на 46 суток за поддержку Украины и неподчинение полиции
28 апр
Войска РФ поразили склады с авиатехникой на украинских аэродромах
28 апр
«Информация из первых рук»: Песков заявил о нарастающей панике в рядах ВСУ
+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео